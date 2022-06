Was ihre Liedauswahl angeht, steht die hessische Parteijugend nicht das erste Mal in der Kritik. Bereits 2018 zirkulierte ein Video, auf dem Mitglieder zu sehen waren, die den »Westerwaldmarsch« grölen. Das Lied war im Zweiten Weltkrieg bei der Wehrmacht sehr beliebt. Die Bundeswehr warnte ihre Soldatinnen und Soldaten in einem Liederbuch davor, wann und in welchem Kontext es gesungen werden kann. 2017 wurde die Verbreitung des Liederbuchs gestoppt, der »Westerwaldmarsch« sollte also de facto nicht mehr von Soldaten gesungen werden.