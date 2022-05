Pakt für den Rechtsstaat Hamburg fordert finanzielle Unterstützung für Gerichte und Staatsanwaltschaften

Die Ampel hat der Justiz in den Bundesländern mehr Geld zugesagt. Bislang blieb es allerdings bei dem Versprechen, kritisiert Hamburgs Justizsenatorin. Sie will die Koalition nun in die Pflicht nehmen.