Aus Sicht von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sind in bestimmten Fällen auch Gefängnisstrafen für Klimaaktivisten möglich. »Wer Kunstwerke bewirft, kann sich einer Sachbeschädigung strafbar machen. Eine Straßenblockade kann als Nötigung bestraft werden. Und wenn Rettungswagen ausgebremst werden, kommt auch eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht«, sagte er der »Bild«-Zeitung. »Gesetze sehen neben Geldstrafen auch in bestimmten Fällen Freiheitsstrafen vor.« Diese Gesetze gelte es auch durchzusetzen.