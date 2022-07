Ausreichende Versorgung mit Wärme ist politisches Ziel

Nach aktueller Rechtsprechung sei in Wohnräumen eine Temperatur von ungefähr 20 Grad erforderlich, nachts dürfe es auch ein bisschen kühler sein. Diese Rechtsprechung beruhe aber auf der Annahme, dass eine ausreichende Versorgung mit Wärme überhaupt möglich sei. »Dies sicherzustellen ist unser politisches Ziel.«

Verbraucherschutzministerin Lemke hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass die Bundesnetzagentur im absoluten Krisenfall Energieunternehmen erlauben könne, gestiegene Preise trotz Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben. Einerseits müsse sichergestellt werden, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten können, sagte Lemke. »Und andererseits darf niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit einer Rechnung in Verzug ist.«