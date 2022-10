Bereits am Mittwoch hatte die liberale Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus in Berlin gesagt, die Länder könnten selbst über die Dauer einer Isolation im Falle einer Corona-Infektion entscheiden. »Wenn die Minister das Ende der Isolationspflicht fordern, können sie das jetzt schon umsetzen«, so die parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Aus dem baden-württembergische Gesundheitsministerium hieß dazu: »Aus unserer Sicht sollte es bundeseinheitliche Regelungen in diesem wichtigen Feld geben.« Ein Flickenteppich sei nicht sinnvoll. In der Vergangenheit hätten sich die Länder immer gemeinsam auf grundlegende Regeln verständigt und auf Empfehlungen des RKI gebaut.