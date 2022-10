An diesem Mittwoch soll das Bundeskabinett nach SPIEGEL-Informationen einen Kompromiss im Streit über den möglichen Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens Cosco bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen beschließen. Das verlautete aus Regierungskreisen. Die dazu erforderliche Ressortabstimmung dauere noch an. Demnach würde sich der chinesische Cosco-Konzern zwar wie vor mehr als einem Jahr vereinbart an dem Terminal Tollerort des Hamburger Hafenlogistikers HHLA beteiligen. Der Anteil der Chinesen würde aber nur 24,9 Prozent betragen.