Der Mann vom Stadtrand: Wegner, Jahrgang 1972, wuchs im dritten Stock eines Hochhauses in Hakenfelde auf, an der Grenze von Spandau, am westlichen Ende von Berlin. Dahinter ein bisschen Wald, dann schon die Mauer, jedenfalls in den Siebziger- und Achtzigerjahren, als er hier aufwuchs. Mehr Stadtrand geht nicht . Die Mutter war Verkäuferin, der Vater Eisenflechter auf dem Bau. Als Schulsprecher setzte der junge Kai die Anschaffung einer Tischtennisplatte durch, das war sein erstes politisches Projekt.