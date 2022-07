Ihr Buch über den Hitler-Stalin-Pakt ist ein Buch, das Unbehagen bereitet, weil es Gewissheiten infrage stellt. Die von der Sowjetunion als Gegner Hitlers und als Friedensmacht beispielsweise. Ich erinnere mich, dass wir in der Schule nur sehr einseitig über den Hitler-Stalin-Pakt lernten. Er habe Stalin Zeit verschafft und den Krieg hinausgezögert. Das klang nach friedlichen Intentionen, nicht nach Aufteilung Europas in Einflusssphären. Es sei ein Friedenspakt gewesen, den die Außenminister Russlands und Deutschlands, Molotow und Ribbentrop, schlossen. Die bösen Faschisten beendeten ihn am 22. Juni 1941 einseitig, die guten Kommunisten verteidigten sich und kamen zur Rettung. Das war das, was man grob gesagt, in der DDR-Schule lernte. Wie eng die Gewaltgeschichten unserer Gesellschaften zusammenhingen, wie die Täter zusammenarbeiteten und ihr Terror sich in Osteuropa bedingte, wurde verschwiegen.

Erst 1991 wurde das geheime Zusatzprotokoll zum Nichtangriffsvertrag vom August 1939 in Russland veröffentlicht. Darin stand, wie sich Deutschland und die Sowjetunion Polen und das Baltikum aufteilten. Der Hitler-Stalin-Pakt habe den Zweiten Weltkrieg ermöglicht, so Weber: »Die deutsch-sowjetische Kriegsgegnerschaft und die ungeheuren Verbrechen, die Deutschland nach dem Einmarsch im Juni 1941 verübten, haben den Blick darauf verstellt, dass Himmlers SS-Täter und Berias NKWD Schergen lange Zeit einvernehmlich zusammenarbeiteten.« Die Historikerin Claudia Weber belegt, dass es gemeinsame Flüchtlingskommissionen gab, dass man sich die Menschen über die Grenze gegenseitig zuschob und gemeinsam im deutschen Besatzungsgebiet oder in der Sowjetunion zum »Problem der Flüchtlinge« konferierte.