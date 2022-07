Divers, weiblich, relativ jung – so geht offenbar Konservativismus auf Englisch. Die alten weißen Männer scheinen abgemeldet. Damit haben die Tories auch der vermeintlich progressiven Labour-Partei etwas voraus, die in ihrer 120-jährigen Geschichte lediglich einmal eine Schwarze Frau als Kandidatin für den Vorsitz vorweisen kann. Die Kandidatur der vergleichsweise zahlreichen Abgeordneten mit ausländischen Wurzeln zeuge von hohem Selbstwertgefühl, sagt der Migrationsexperte Sunder Katwala dem »Tagesspiegel« . Denn die Tories haben unter ihren 358 Abgeordneten gerade mal 21 Nicht-Weiße. »Beinahe ein Drittel davon hält sich also für fähig, Premierminister zu sein. Die Hautfarbe ist in der britischen Gesellschaft insgesamt weniger von Nachteil als je zuvor«, sagt Katwala, der selbst der Labour-Party nahesteht. Er erinnert daran, dass die Tories immer die Ersten waren, sie hatten im 19. Jahrhundert den Premierminister mit jüdischen Wurzeln (er hieß Disraeli) und die erste weibliche Premierministerin in Downing Street, Margaret Thatcher.