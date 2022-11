Bundesregierung wollte schnelle Einigung

Deutschland setze auf eine schnelle Einigung, hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Er hoffe, dass es beim Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französischen Ministerpräsidentin Elisabeth Borne am kommenden Freitag in Berlin Klarheit gebe.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Freitag auf ein schnelleres Vorgehen gedrängt: »Ich erwarte in den kommenden Wochen entscheidende Fortschritte«, sagte er mit Blick auf die Verzögerungen.