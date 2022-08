Kritik an Scholz' Schweigen

Kanzler Scholz hatte dem Holocaust-Vorwurf während der Pressekonferenz nicht widersprochen und damit für umfassende Kritik gesorgt. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezeichnete es am Mittwoch in einer Erklärung als »skandalös«, dass Scholz die Äußerung auf der Pressekonferenz unkommentiert ließ. Abbas hatte gesagt, Israel habe seit 1947 »50 Massaker, 50 Holocausts« an Palästinensern begangen. Auch aus der Opposition kam Kritik an Scholz.