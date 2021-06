SPIEGEL-Umfrage zu Kanzlerkandidaten Baerbock führt – aber Laschet holt auf

Könnten die Deutschen per Direktwahl entscheiden, würden sie am ehesten Annalena Baerbock ins Kanzleramt wählen. Allerdings hat die Grünenchefin in der Wählergunst verloren – im Gegensatz zu Unionskandidat Armin Laschet.