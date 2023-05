Das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle (an der Saale) ist offenbar angegriffen worden: Am Mittwochabend stand eine Tür des Büros in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Diaby sagte, dass es sich dabei um die Tür zu seinem Bürgerbüro handle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.