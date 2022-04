Karin Baumüller-Söder droht eine Vorladung als Zeugin beim Masken-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags. Es geht um die Hintergründe eines zuerst von den »Nürnberger Nachrichten« bekannt gemachten Angebots der Firma der Ehefrau von Ministerpräsident Markus Söder und ihrem Bruder Andreas Baumüller an die Staatsregierung. Sie wollten im April 2020 rund 16 Millionen Corona-Schutzmasken unterschiedlicher Standards zum Preis von mehr als 28 Millionen Euro beschaffen.

Nur einen Tag vor dem per Mail vorgelegten Angebot am 21. April hatte CSU-Chef Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag eine Maskenpflicht im Handel und im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schließt aber einen Zusammenhang aus. Erste Angebote zur Hilfe bei der Maskenbeschaffung habe es – wie von vielen anderen Unternehmen mit Kontakten nach China – bereits viele Tage früher gegeben.