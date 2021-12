CDU-Vizekandidatin Warum drängen keine Frauen mehr an die Parteispitze, Frau Prien?

Karin Prien will CDU-Vize werden. In der Partei gilt sie als besonders liberal – und spricht doch lobend über Friedrich Merz. Die Kieler Ministerin pocht auf die Frauenquote und mahnt eine neue Führungskultur an.