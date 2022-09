Nach sechs Tagen, am 10. August, nahm Lauterbach wieder an einer Kabinettssitzung teil . Einen Tag zuvor hatte er getwittert, dass es langsam aufwärts gehe – und weiter geschrieben: »Hoffe, die Genesung ist bald komplett.« Der ARD sagte er am selben Tag, dass er zwar wieder negativ sei, sich aber nicht ganz fit fühle. Die Corona-Verordnung des Landes Berlin sieht eine vorzeitige Beendigung der zehntägigen Isolationspflicht erst dann vor, wenn der Infizierte seit mindestens 48 Stunden symptomlos ist.