Der Gesundheitsminister sah hier – wie der Bezirk nun auch – jedoch keinen Verstoß gegen Isolationsvorschriften. Der CT-Wert eines PCR-Tests fünf Tage nach der Infektion habe deutlich über 30 gelegen und somit angezeigt, dass Lauterbach zu diesem Zeitpunkt nicht mehr infektiös gewesen sei, hieß es vom Gesundheitsministerium bereits am Freitag.

Vor dem Verlassen der Isolation am 10. August seien zudem drei Schnelltests negativ und der Minister seit mehr als 48 Stunden symptomfrei gewesen. Lauterbach äußerte sich am Dienstag auf Twitter auch selbst zum Ende der Ermittlungen: »Trotzdem war der Vorgang voll ok, auch der Minister muss seine Regeln einhalten.«