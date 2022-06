Kostenlose Schnelltests sollen künftig weiter für vulnerable Gruppen möglich sein, darunter auch Kinder bis fünf Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft und Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Die Länder hätten die Möglichkeit, die Eigenbeteiligung von drei Euro auch für weitere Gruppen zu übernehmen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging zuletzt weiter nach oben: Am heutigen Freitag liegt der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 618,2. Am Vortag hatte er noch bei 532,9 gelegen, vor einer Woche bei 427,8. Die Inzidenz gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche an. Die Sommerwelle wird von leichter übertragbaren Omikron-Sublinien angetrieben. Wie erwartet worden war, ist der Erreger BA.5 nun auch nach offiziellen Daten vorherrschend in Deutschland.