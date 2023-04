»Wir haben Fehler in der Pandemie gemacht«

Auch Lauterbachs Parteikollege Sönke Rix betonte die Relevanz der Kindergrundsicherung. »Wir haben Fehler in der Pandemie gemacht«, sagte Rix, »weil wir es nicht besser wussten.« Aber dass es Kindern und Jugendlichen so schlecht gehe, habe nicht allein an Lockdowns gelegen, sondern auch an der Zukunftsangst. Besonders Familien, die nicht so gut situiert sind, sei es schlecht ergangen. »Wir brauchen die Kindergrundsicherung.« Dazu gehöre auch Zugang zu Betreuung, Kitas und Ganztagsbetreuung. Es gebe auch eine Säule in der Kindergrundsicherung neben der finanziellen Entlastung. Es werde nicht nur an den Symptomen herumgedoktert, das sei ein langfristiges Programm. »Wir müssen Kinderarmut strukturell bekämpfen«, pflichtete auch die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt bei.