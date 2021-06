Karl Lauterbach über Abrechnungsbetrug »Die Art der Abrechnung war eine Einladung zum Betrug«

Krankenhäuser und Gesundheitsministerium stehen wegen womöglich falscher Intensivbettenzahlen in der Kritik. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärt, was an den Vorwürfen dran ist – und warum die Kliniken dennoch am Limit waren.

Ein Interview von Milena Hassenkamp