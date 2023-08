Klamme Kassen Lauterbach drängt auf mehr Steuereinnahmen für Gesundheitswesen

In der Ampel kündigt sich der nächste Streit ums Geld an: Gesundheitsminister Lauterbach will Finanzminister Lindner schon bald um Zuschüsse zur Pflege bitten. Auch in der Cannabis-Legalisierung kündigt er Neuerungen an.