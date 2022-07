Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Altkanzler Gerhard Schröder aus der Partei werfen lassen. »Es ist einfach ein so absolut verbrecherisches Vorgehen von Putin, dass eine Haltung wie die von Gerhard Schröder unverzeihlich ist, und damit hat er eigentlich keinen Platz mehr in der SPD«, sagte Lauterbach im SPIEGEL-Spitzengespräch mit Moderator Markus Feldenkirchen.