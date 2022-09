»Corona steht im Moment nicht so stark im Vordergrund«, sagte Lauterbach, andere Krisen seien wichtiger. »Ich glaube, dass es an uns ist, dass das auch so bleibt«, fügte er hinzu. »Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle.« Die täglichen Fallzahlen könnten zeitnah auch wieder vierstellig werden. Lauterbach erwartet zudem eine Zunahme schwerer Verläufe.

Die Dunkelziffer der Infektionen schätzt Lauterbach auf das Dreifache der offiziellen Fallzahlen. Viele Menschen ließen sich nicht mehr PCR-testen. Gerade Menschen in Pflegeeinrichtungen müssten geschützt werden.