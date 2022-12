Die Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte in Deutschland arbeiteten bundesweit bereits am Rand der Erschöpfung heißt es in der Mitteilung weiter. »Wir erbringen massenhaft unbezahlte Leistungen. Und jetzt können wir uns nicht einmal mehr auf Aussagen von Karl Lauterbach verlassen, die im Bundestag getätigt werden. Das ist ein herber Vertrauensbruch«, so Renz. Er hätte bereits an den Gesundheitsminister geschrieben und um ein zeitnahes, direktes Gespräch gebeten. »Wenn es zu keiner Einigung kommt, werden Protestaktionen folgen. Feststeht: Wir werden keine unbezahlten Leistungen mehr erbringen.«