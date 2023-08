Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach Kabinett bringt Cannabislegalisierung auf den Weg

Die geplante Cannabislegalisierung in Deutschland kann kommen. Das Bundeskabinett in Berlin hat am Mittwoch nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa den entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen. Nun muss das Gesetz noch durch Bundestag und Bundesrat. In der Länderkammer ist es nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber nicht zustimmungspflichtig. Mit einem Inkrafttreten rechnet das Ministerium bis zum Jahresende.