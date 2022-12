Gesundheitsminister Karl Lauterbach verspricht Deutschland mit seiner Krankenhausreform »eine Revolution, die wir unbedingt benötigen«. Fallpauschalen sollen abgesenkt, die grobe Zuweisung von Fachabteilungen zu Krankenhäusern durch genauer definierte Leistungsgruppen abgelöst werden. So will der Gesundheitsminister den wirtschaftlichen Druck von den Kliniken nehmen. Standesgemäß loben die Ampelparteien die Pläne, doch nicht überall kommen sie gut an.