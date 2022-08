Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bürgerinnen und -bürger auf einen schwierigen Coronaherbst eingestimmt. Mit der Omikron-Subvariante BA.5 werde man zumindest am Anfang des Herbstes einen Anstieg der Fallzahlen erleben, sagte der SPD-Politiker der »Welt am Sonntag« (WamS). »Es wird dann zu Ausfällen in den Betrieben und der kritischen Infrastruktur kommen, etwa in Krankenhäusern. Es stehen uns also schwierige Zeiten bevor.« Dies sei besonders dann der Fall, wenn der Aufenthalt in Innenräumen wegen der niedrigen Temperaturen zur Regel werde.