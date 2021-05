Nach Baerbock und Özdemir Auch SPD-Politiker Lauterbach meldet Honorare nach

Mit zwei Monaten Verspätung hat Karl Lauterbach dem Bundestag Nebeneinkünfte von mehr als 17.000 Euro gemeldet. Auf Twitter sprach er von einem »Riesenfehler« – und kündigte an, was er mit dem Geld nun anstellen will.