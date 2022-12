Die gravierenden Probleme der Krankenhäuser sehe man aktuell an der Situation der Kinderkliniken , sagte Lauterbach bei einer Pressekonferenz. Der Minister macht das Hauptproblem der Krankenhäuser am System der Fallpauschalen, den sogenannten DRGs, fest, das er teils mit eingeführt hat. Das sende den Anreiz, einzelne Fälle möglichst billig zu behandeln, um Gewinne zu machen. Krankenhäuser könnten nur mehr verdienen, wenn sie mehr Fälle behandeln, sie kämen so in ein Hamsterrad. Er kenne leitende Ärzte, die wegen des ökonomischen Drucks die Krankenhäuser verlassen hätten.