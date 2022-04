Umfrage Lauterbach verliert nach Scheitern der Impfpflicht stark an Zuspruch

Nach dem Scheitern der Impfpflicht und dem Hin und Her bei der Isolationspflicht für Coronainfizierte hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stark an Zuspruch in der Bevölkerung verloren. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der »Bild am Sonntag« sind 55 Prozent der Menschen in Deutschland mit Lauterbachs Arbeit unzufrieden. Nur 36 Prozent sind zufrieden.