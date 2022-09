Der Gesundheitsminister Lauterbach ist ja von zu Hause ganz anderes gewohnt.

Überhaupt scheint in Israel erst mal alles besser zu sein als in Deutschland, wo Karl Lauterbach in letzter Zeit viel Ärger hatte mit dem Infektionsschutzgesetz im Allgemeinen und der FDP im Besonderen. Der Minister ist unterwegs in einem Land, das wegweisende Forschung in der Coronapandemie geleistet hat, über die Lauterbach sich wohl stundenlang austauschen würde. Wenn sein Sprecher nicht gelegentlich auf die Uhr zeigte.