Nach heftiger Kritik wegen widersprüchlicher Äußerungen zur Quarantänepflicht bei einer Corona-Infektion will der Bundesgesundheitsminister Maßnahmen ergreifen, solche Kommunikationspannen künftig zu vermeiden. Karl Lauterbach hatte am vergangenen Montag mitgeteilt, Infizierte würden nicht mehr verpflichtet, sich zu isolieren, diese Entscheidung am Dienstag jedoch als Gast in der ZDF-Sendung von Markus Lanz widerrufen.