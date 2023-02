Diese Fachkräfte sollten dann eine standardisierte und wissenschaftlich fundierte Ersteinschätzung des Notfalls vornehmen, erklärte das Ministerium. So solle »eine Über- oder Unterversorgung von Notfällen verhindert werden« – also etwa Fälle, in denen Menschen in der Notaufnahme von Krankenhäusern landen, obwohl dies medizinisch gar nicht nötig ist. So sollten »die knappen Ressourcen optimal genutzt« werden.

Die neuen Leitstellen sollten rund um die Uhr erreichbar sein und auch eine telemedizinische ärztliche Hilfe sowie Terminvermittlungen anbieten, erklärte das Ministerium weiter. Damit sollten sie »für Betroffene so attraktiv sein, dass sie primäre Anlaufstelle in medizinischen Notfällen werden«.