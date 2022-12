In ganz Deutschland sind nur noch 83 Intensivbetten für Kinder frei, Dutzende Kliniken müssen kranke Kinder deshalb abweisen. Der Grund: Viele Kinder erkranken gerade an RS-Viren. Die Infektwelle hat früher begonnen, als in den vergangenen Jahren und ist noch längst nicht auf ihrem Höhepunkt, wie Experten warnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will deshalb rasch Abhilfe schaffen. Die Nachrichten aus den Praxen seien »besorgniserregend«, sagte Lauterbach. »Wir sind absehbarer Weise noch nicht am Ende dieser Welle.«