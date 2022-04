Immer wieder erhält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Drohungen. Zuletzt nahmen die Demonstrationen vor seiner Wohnung in Berlin zu, wie er auf Twitter mitteilte. Auch eine Entführung soll mutmaßlich geplant gewesen sein. Der Bundesgesundheitsminister will sich davon allerdings nicht einschüchtern lassen. »Manchen Covid-Leugnern geht es nicht um den Kampf gegen Impfungen oder Coronaauflagen. Sie kämpfen gegen unsere demokratische Grundordnung«, sagte der SPD-Politiker der »Bild am Sonntag«. »Damit werden sie aber keinen Erfolg haben. Ich lasse mich dadurch nicht beirren, sondern setze mich weiter für die gesamte Bevölkerung ein. Dieses Beispiel zeigt die Zerrissenheit unserer Gesellschaft. Diese Spaltung zu überwinden und Vertrauen zurückzugewinnen, bleibt Ziel meiner Politik.«