Bestimmte Klinikbehandlungen sollen in Absprache mit Patienten ambulant gemacht werden – die Patientinnen und Patienten dürfen zu Hause übernachten. Das soll auch den Pflegekräften helfen, die dann nicht mehr so intensiv in Nachtschichten gebraucht würden. Lauterbach zufolge sollen Hebammen zu 100 Prozent außerhalb des Budgets erstattet werden. Die Geburtshelferinnen werden damit den Pflegekräften gleichgestellt, die bereits aus dem Fallpauschalensystem, das Lauterbach überwinden will, ausgegliedert wurden.

»Es ist Zeit zu handeln, und das tun wir mit diesem Gesetz«, sagte auch Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Durch spezielle Personalbemessung werde mehr Pflegepersonal auf den Kinder- und Intensivstationen vorhanden sein. Dazu wurde unter dem Namen »PPR 2.0« ein bestimmtes Bemessungsinstrument von Ver.di, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem deutschen Pflegerat entwickelt, das in den kommenden Jahren zunächst evaluiert werden soll.