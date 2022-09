Lauterbach ist immer wieder Anfeindungen und Hass ausgesetzt. Der Minister gehört zu den am meisten bedrohten Politikerinnen und Politikern in Deutschland und wird in die höchste Sicherheitsstufe eingeordnet.

In der fraglichen Sitzung hatten die Abgeordneten im Bundestag die neuesten Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen. In wochenlangem Ringen hatte Lauterbach einen Kompromiss zu neuen Coronaschutzmaßnahmen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausgehandelt, die ab 1. Oktober gelten sollen. In seiner Rede musste Lauterbach deutlich gegen störende Zwischenrufe der AfD-Fraktion anreden.