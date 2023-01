Eine Interviewpassage von Karl Lauterbach (SPD) hat auf Twitter für Streit zwischen dem Bundesgesundheitsminister und einer Journalistin geführt. Lauterbach hatte in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der »Rheinischen Post« von einer »nicht mehr zu heilenden Immunschwäche« gesprochen, die häufig bei Menschen aufträte, die mehrere Coronainfektionen überstanden hätten. Eine Wissenschaftsjournalistin der »Süddeutschen Zeitung« kritisierte die Aussage – in der Nacht zum Montag ruderte Lauterbach schließlich zurück.