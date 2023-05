Die 53-Jährige moniert seit dem russischen Überfall auf die Ukraine eine von ihr als einseitig empfundene Kritik an Russland und spricht sich strikt gegen Waffenlieferungen aus. Zusammen mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer hatte Wagenknecht ein »Manifest für Frieden« verfasst, das unter anderem Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fordert.

Irreführende Aussagen

Das Manifest und Wagenknechts irreführende Aussagen über die Lage in der Ukraine hatten auch viel Kritik auf sich gezogen. So behauptete die Politikerin unter anderem, dass der Westen Friedensverhandlungen blockiere und beruft sich dabei auch auf den früheren israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Bennett selbst äußerte sich aber nie so .