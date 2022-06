Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge bezeichnete eine Verschärfung des Kartellrechts als wichtig, »um in künftigen Situationen den Wettbewerbsbehörden mehr Instrumente an die Hand zu geben, um gegen zu große Marktmacht vorzugehen«. Dazu gehöre auch, als letztes Mittel des Kartellrechts, so Dröge, »die Möglichkeit einer missbrauchsunabhängigen Entflechtung zu schaffen«.

Der Grünenpolitiker Sven-Christian Kindler lobte den Vorstoß seines Parteifreunds Habeck ebenfalls. Er sieht aber auch FDP-Finanzminister Christian Lindner gefordert. »Der Tankrabatt funktioniert nicht und die Übergewinne im Schatten des Krieges bei den Mineralölkonzernen sind inakzeptabel«, sagte Kindler dem SPIEGEL. »Das muss jetzt kurzfristig angegangen werden. Für beides liegt die Federführung beim Bundesfinanzministerium. Es reicht in diesen schweren Krisenzeiten nicht, ständig zu sagen, was nicht geht, sondern man muss zeigen, was geht.«