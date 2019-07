Knapp acht Wochen nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke haben am Samstagmorgen Tausende Menschen in Kassel gegen einen Aufzug Rechtsextremer demonstriert. Rund 8000 Menschen versammelten sich bei drei großen Veranstaltungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Kleinstpartei "Die Rechte" hatte mit der Begrünung zu einer Demonstration aufgerufen, der Mord an Walter Lübcke werde instrumentalisiert, um Rechte in die Nähe von Gewalt und Terror zu rücken. Die Behörden erwarteten zur Demonstration 500 Teilnehmer.

Die Stadt Kassel war vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof mit dem Versuch gescheitert, den Aufmarsch der Rechtsextremen zu verbieten. Bis Mittag waren weniger rechtsextreme Personen nach Kassel gereist als angenommen, berichten Beobachter vor Ort.

Der CDU-Politiker Lübcke war am 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses im Landkreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden (lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen). Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Tatverdächtig ist der als Neonazi aktenkundige Kasseler Stephan Ernst.

Im Video: Der Mordfall Lübcke - Spurensuche im braunen Netzwerk

Video SPIEGEL TV

Er hatte die Polizei nach einem Geständnis der Tat zum Versteck der Waffe geführt, mit der Lübcke in den Kopf geschossen wurde. Später widerrief er, Lübcke erschossen zu haben.

Eine ballistische Untersuchung hatte Ernst allerdings kürzlich schwer belastet. Demnach haben die kriminaltechnischen Untersuchungen des hessischen Landeskriminalamts und des Bundeskriminalamts ergeben, dass die tödliche Kugel aus einer Schusswaffe stammt, die Ernst in einem Erddepot versteckt hatte.

Die Kasseler Neonazi-Szene gilt in Hessen als besonders gut vernetzt. Vor 13 Jahren geriet die Stadt in die Schlagzeilen, als der 21-Jährige Halit Yozgat in seinem Internetcafé ermordet wurde. Er ist eines von zehn Opfern des "Nationalsozialistischen Untergrunds".