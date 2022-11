Die WM in Katar rückt das Thema Menschenrechte und den Umgang mit queeren Menschen im Land in den Mittelpunkt. Nun hat sich der katarische Energieminister Saad Scherida Al-Kaabi in einem Interview geäußert. In dem Gespräch mit »Bild TV« , das am Dienstag veröffentlicht wurde, erhob er Vorwürfe gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck, kritisierte Innenministerin Nancy Faeser und äußerte sich zum Umgang mit LGBTQ+-Personen im Land.