Hamburg-Wahl Grüne Wünsche, grüne Chancen

Es sei, sagt Katharina Fegebank, "der vielleicht schönste Ort hier in Hamburg". Der Himmel ist grau, drüben am anderen Ufer ragen Hafenkräne in die Höhe, hinter ihr stehen Palmen mit grünem Blätterdach - aus Metall. "Park Fiction" heißt das Gelände direkt an der Elbe in St.Pauli, gegen dessen Bebauung sich in den Neunzigerjahren Anwohner und Aktivisten erfolgreich wehrten, um stattdessen einen Ort der "kollektiven Wunschproduktion" zu schaffen.

Und einen großen Wunsch haben die Grünen. In Hamburg finden Ende Februar Bürgerschaftswahlen statt, es sind die voraussichtlich einzigen Landtagswahlen in diesem Jahr. Diese wollen die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin gewinnen. Von der Demut vor den Ostwahlen ist hier nichts zu spüren: Fegebank, derzeit als Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Juniorpartnerin im rot-grünen Senat, will Erste Bürgermeisterin der Hansestadt werden und den bisherigen SPD-Regierungschef Peter Tschentscher ablösen. (Lesen Sie hier ein Porträt Fegebanks).

Zur Unterstützung ist die Bundesspitze der Partei zur traditionellen Jahresauftaktklausur nach Hamburg gekommen. Annalena Baerbock und Robert Habeck rahmen Fegebank am Montagmittag ein. Ein Erfolg, da ist sich das Trio sicher, wird die Wahl so oder so - selbst wenn es nicht klappen sollte mit dem Sieg.

Habeck vergleicht die Lage bei der Abschluss-Pressekonferenz am Dienstag mit dem Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga: Die Grünen seien in einer Situation ähnlich der von Mannschaften wie Dortmund, Leipzig oder Gladbach: "Wenn sie nicht Meister werden, sondern wieder Bayern München, dann ist das kein Beinbruch, dann ist das nicht schlimm", sagt er. Überheblich wollen sie dann doch nicht klingen.

SPD droht Absturz

Der Balken der Grünen wird am Wahlabend weit nach oben wachsen, der der SPD wird tief fallen. So viel lässt sich mit ziemlicher Sicherheit voraussagen. In Umfragen lagen die Grünen teilweise gleichauf mit den Sozialdemokraten, aber auch mal ein paar Prozentpunkte dahinter. Vor fünf Jahren dagegen waren die Kräfteverhältnisse noch eindeutig: Damals erreichte die SPD 45,6 Prozent, die Grünen nur 12,3 Prozent.

Nur zu gern würden die Grünen nun an den Genossen vorbeiziehen. Es wäre eine Sensation. "Für uns Grüne gibt es die Chance, eine zweite Ministerpräsidentin zu stellen, nicht nur in einem konservativer geprägten Flächenland, sondern in einer liberalen Großstadt." Das Flächenland ist Baden-Württemberg, seit 2011 regiert dort der grüne Winfried Kretschmann. Tatsächlich wäre eine zweite Regierungschefin von immenser Bedeutung für die Partei, auch bundespolitisch.

Bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021 sind es, sofern die Koalition hält, noch mehr als eineinhalb Jahre - eine lange Zeit, um einen demoskopischen Höhenflug zu halten. Zudem haben die Grünen bei den Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern im vergangenen Jahr mäßig (10,4 Prozent in Brandenburg und 8,6 Prozent in Sachsen) bis schwach (5,2 Prozent in Thüringen) abgeschnitten. In Hamburg müssen sie das wettmachen und zeigen, dass sie tatsächlich die Partei der bildungsbürgerlichen Großstadtklientel sind.

Mehr als 30 Prozent bei der Europawahl

Die Voraussetzungen scheinen gut: Bei der Europawahl erreichten die Grünen in Hamburg 31,1 Prozent, lagen jeweils rund zehn Prozentpunkte vor SPD und CDU. Bei den Bezirksversammlungswahlen schnitten sie ebenfalls außerordentlich gut ab - in vier von sieben Bezirken erreichten sie die Mehrheit.

Fegebank, eine eher konservative Grüne, will Hamburg zur Klimaschutz-Hauptstadt machen, auf keinen Fall aber will man deswegen als wirtschaftsfeindlich wahrgenommen werden. Und so betont Fegebank stets die wichtige Rolle des Hafens. "Zukunft baut auf Tradition auf", sagt sie. Es gebe den Wunsch nach Veränderung und Kompetenz, sagt Habeck und wirbt: "Beides verbindet sich auf fantastische Art in Katharina Fegebank und den Grünen in Hamburg."

Dass die Partei in Hamburg in den vergangenen Monaten auch eine Reihe Fehler gemacht hat, darüber wird lieber nicht geredet:

Im Bezirk Mitte wechselten sechs Abgeordnete nach der sogenannten "Extremisten-Affäre" zur SPD. Der Landesvorstand der Grünen hatte zwei Mitgliedern und Bezirksabgeordneten vorgeworfen, islamistischen Organisationen nahe zu stehen - dafür gibt es aber bislang keine stichhaltigen Beweise. Dennoch sollten die beiden aus der Partei ausgeschlossen werden - sie wehrten sich. Gemeinsam mit vier weiteren Abgeordneten gründeten sie zunächst eine zweite grüne Fraktion und traten dann der SPD bei. Somit blieb die SPD stärkste Kraft. Die beiden Abgeordneten stellten zudem Strafanzeige gegen den Landesvorstand der Grünen wegen des Verdachts auf Beleidigung, der üblen Nachrede und der Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens.

Nicht nur in Mitte kam keine grüne Bezirksregierung zustande, auch in Eimsbüttel setzte sich die Kandidatin der Grünen nicht durch. Eigentlich hatten CDU und Grüne dort ausgemacht, den bisherigen SPD-Bezirksamtschef Kay Gätgens zu stürzen. Sie hätten dafür 26 Stimmen gebraucht und kamen zusammen auf eine Mehrheit von 28 Stimmen - doch der Coup scheiterte gleich zwei Mal. Nur 25 Abgeordnete stimmten gegen Gätgens. Damit fiel die Kandidatin der Grünen, Katja Husen, durch - Gätgens bleibt Bezirksamtschef.

Als der Ex-AfD-Chef Bernd Lucke seine Vorlesungen in der Hamburger Universität nicht halten konnte, wurde Fegebank viel kritisiert. Sie hatte zwar in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Universitätsleitung die Wissenschaftsfreiheit verteidigt, aber auch auf die Universität als Raum der "diskursiven Auseinandersetzung" verwiesen. Sie wirkte "wenig souverän und überzeugend", urteilte der NDR in einem Kommentar.

In den Umfragen haben diese Vorgänge den Grünen bislang nicht geschadet. Der Wunsch könnte also immer noch Wirklichkeit werden.