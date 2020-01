Punkvergangenheit der sächsischen Justizministerin "Wir hatten bei Auftritten oft Angst"

Die Grünen-Politikerin Katja Meier ist gerade erst in der schwarz-grün-roten Landesregierung von Sachsen zur Justizministerin ernannt worden, schon hat sie ihre rebellische Vergangenheit eingeholt. Denn Meier spielte in jungen Jahren Bass bei einer Zwickauer Punkband, den "Harlekins". In einem Lied skandiert der Sänger: "Advent, Advent - ein Bulle brennt."

Zur Person Katja Meier, Jahrgang 1979, stammt aus Zwickau. Studium der Politikwissenschaft, Soziologie in Jena, Münster und Estland. Seit 2015 für die Grünen im sächsischen Landtag, bei der Wahl 2019 Spitzenkandidatin. Seit Dezember 2019 ist Meier Justizministerin in der Kenia-Koalition unter CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Als es in der Silvesternacht in Leipzig zu Angriffen Linksextremer auf Polizisten kam, wurde die gewaltverherrlichende Liedstrophe aus Meiers Punkband im Internet verbreitet. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag, Sebastian Wippel, forderte den Rücktritt der Ministerin. Meier bezog daraufhin Stellung: Sie verurteile jede Form von Gewalt, das gelte auch für die Ausschreitungen in Leipzig.

Im Interview mit dem SPIEGEL erklärt sie, was es mit dem Lied und ihrer Punkrock-Vergangenheit auf sich hat.

SPIEGEL: Frau Meier, haben Sie damit gerechnet, dass diese alten Liedtexte irgendwann ausgegraben werden?

Meier: Ich habe im Landtagswahlkampf immer erzählt, dass ich als Jugendliche in einer Punkband gespielt habe. Und dass da Lieder dabei sind, die ich heute nicht mehr spielen würde. Auch wenn ich die Texte selbst gar nicht geschrieben habe. Wir hatten nicht so viele Auftritte, kaum Publikum. Es ist absurd, dass das jetzt in einen Zusammenhang mit den Vorkommnissen in Leipzig gestellt wird.

SPIEGEL: Wo kam das her?

Meier: Das weiß ich nicht. Das sind anonyme Accounts in den sozialen Netzwerken. Aber die Leute, die das auch auf Twitter weiterverbreitet haben, waren AfD-Landtagsabgeordnete, die sich klar und deutlich zu erkennen gegeben haben.

SPIEGEL: "Advent, Advent - ein Bulle brennt". Warum haben Sie solche Lieder gesungen?

Meier: Man muss meine Punk-Vergangenheit zeitlich einordnen. Das war in den Neunzigerjahren, ich war 15, 16 Jahre alt, als ich in der Band angefangen habe. Viele Jugendliche in Ostdeutschland hatten damals ähnliche Biografien. Arbeitslosigkeit der Eltern nach der Wende, ein starkes Aufkeimen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit. Nicht nur in Ostdeutschland natürlich, sondern auch im Westen, in Mölln und Solingen. Das war unsere Erfahrungsrealität, das haben wir verarbeitet und Musik darüber gemacht. Falls man das als Musik bezeichnen kann.

SPIEGEL: Worum ging es in den Liedern?

Meier: Es ging um Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und um die Auseinandersetzung mit Nazi-Deutschland. Wir waren vier Leute in der Band, drei Jungs und ich. Wir gingen alle aufs Gymnasium, die Jungs kamen aus bürgerlichen Haushalten. Meine Eltern waren Arbeiter, beide haben in den Neunzigerjahren ihren Job verloren. Das war bei vielen meiner Klassenkameraden auch so. Wir als Generation der Wendekinder haben auf diese Weise ganz spezifische Erfahrungen gesammelt.

DPA Am 20. 12. 2019 gratulierte Katja Meier im sächsischen Landtag dem wiedergewählten Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (l., CDU) nach dessen Vereidigung

SPIEGEL: Welche Erfahrungen waren das?

Meier: Wir waren in vielem uns selbst überlassen. Bei Fragen wie: Was mache ich nach dem Gymnasium? Wer unterstützt mich dabei? Nicht nur finanziell. Sondern wer kann mir beratend zur Seite stehen? Und die Eltern, die diese Erfahrungen zu DDR-Zeiten logischerweise nicht machen konnten, waren da oft keine Hilfe. Man musste sich selbst durchkämpfen, durch Zukunftsfragen und Bafög-Anträge. Das hat auch zu einer gewissen Kompetenz geführt, die uns jetzt weiterhilft.

SPIEGEL: Sie sind dann in den Westen gegangen. Wie war das?

Meier: Ich habe erst in Jena Politikwissenschaften studiert, dann in Estland, das sich da gerade auf seinen EU-Beitritt vorbereitete. Dann zurück nach Jena, und schließlich ging ich nach Münster. Das war Anfang der Nullerjahre und ziemlich schockierend. Ich war immer die exotische Ossi-Frau mit sächsischem Dialekt. Meine westdeutschen Kommilitonen haben ganz andere Erfahrungen in ihrer Jugend gemacht. Und haben sich auch nicht besonders für meine ostdeutsche Lebenswelt interessiert.

SPIEGEL: Wie war das Aufwachsen im Zwickauer Plattenbauviertel?

Meier: An dem Gymnasium, das ich besuchte, war viel linke Subkultur. Wir haben uns im Jugendzentrum getroffen, das hieß Buntes Zentrum, kurz: Buze. Wir suchten damals sehr lange nach einem Proberaum. Dann durften wir dort im feuchten Keller proben. Ich habe noch einen Freund angesprochen, ob er Schlagzeug spielen will. Obwohl er das noch nie gemacht hatte, er hatte Klavierunterricht. Das war learning by doing. Und so hört es sich ja auch an. Wir hatten beim Proben und den Auftritten aber oft Angst.

SPIEGEL: Wovor?

Meier: Dass uns die Rechten überfallen. Die hatten das Jugendzentrum im Blick. Und dauernd hieß es, die Nazis hätten sich angekündigt. Das machte dann wie ein Lauffeuer die Runde. Manchmal bauten sie sich schon vor dem Zentrum auf. Wir mussten dann schnell durch den Garten abhauen, nach Hause. Das macht etwas mit einem 16-jährigen Mädchen, das sich eigentlich nur mit seinen Freunden treffen will.

SPIEGEL: Kam es mal zu Gewalt?

Meier: Zum Glück nicht, mir persönlich ist nie etwas passiert. Aber wenn man im Dunkeln zur Straßenbahn ging, guckte man, dass man am besten zu zweit unterwegs war. So war es damals in Zwickau.

SPIEGEL: Vor welchem Publikum haben Sie damals gespielt?

Meier: Wir sind eigentlich nur im Bunten Zentrum aufgetreten, da waren dann so dreißig, vierzig Leute. Einmal haben wir erfolglos an einem Bandwettbewerb in Zwickau teilgenommen. Und wir waren auch mal die Vorband bei einem Konzert, in einem Vorort von Zwickau. Aber weiter sind wir nicht gekommen.

SPIEGEL: Erinnern Sie sich eigentlich noch konkret an das Lied mit den brennenden Polizisten?

Meier: Ich kann mich an dieses Lied nicht erinnern. Ich weiß auch nicht, wer das auf YouTube gestellt hat. Wir haben zwei Kassetten aufgenommen, ich habe die gar nicht mehr. An einiges erinnere ich mich aber. "Anno 1933", ein Lied, in dem wir uns mit Nazi-Deutschland auseinandersetzen. Und das Lied über Obdachlose. Aber ich kann es auch nicht eins zu eins wiedergeben, das ist über zwanzig Jahre her. Kurz vor dem Abitur bin ich aus der Band ausgestiegen. Wir sind dann alle zum Studium in verschiedene Himmelsrichtungen ausgezogen. Ich habe auch nur noch zu einem Bandmitglied Kontakt. Keine Ahnung, ob die anderen diese Aufregung überhaupt mitbekommen haben.

SPIEGEL: Können Sie verstehen, wenn Ihnen Polizisten deswegen weniger vertrauen?

Meier: Alle Menschen in Sachsen und damit natürlich auch alle Polizistinnen und Polizisten können darauf vertrauen, dass ich als Justizministerin mit vollem Elan für einen starken Rechtsstaat stehe, der die Menschen schützt und ihre Grund- und Bürgerrechte sichert. Gewalt in jeglicher Form, insbesondere auch gegen Polizistinnen und Polizisten, lehne ich ab. Ihr muss mit den Mitteln des Rechtsstaates begegnet werden.