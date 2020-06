Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt Icon: Spiegel Plus "Das Konjunkturpaket ist ein Männerding"

"Bazooka", "Kraftpaket", "Wumms": Schon an der Sprache werde klar, für wen in der Coronakrise Politik gemacht wird, sagt die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Was würde sie besser machen?