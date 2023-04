»Muss sich an die Spitze stellen« Göring-Eckardt nimmt Scholz beim Klimaschutz in die Pflicht

»Letzte Generation« will Berlin lahmlegen

Die »Letzte Generation« will mit zahlreichen Störungen und Straßenblockaden durch Hunderte Demonstranten Berlin für längere Zeit lahmlegen. Damit sollen ihre Forderungen nach einer radikalen Wende in der Klimapolitik durchgesetzt werden. Von diesem Mittwoch an seien zunächst Aktionen im Regierungsviertel geplant, ab Montag dann in der ganzen Hauptstadt. Die Berliner Polizei bereitete sich bereits auf die Aktionen vor, um schnell einzugreifen.