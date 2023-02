Mit Blick auf die personellen Ressourcen der Bundeswehr sagte er: »Ich bin der festen Überzeugung, dass wir bei der zu erwartenden demografischen Entwicklung die Basis derer, die wir bewerben können, verbreitern müssen. Es ist nun mal Fakt, dass wir früher 70 Prozent unser Längerdiener aus der Wehrpflicht gezogen haben.«

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte die Aussetzung der Wehrpflicht durch die schwarz-gelbe Bundesregierung im Jahr 2011 zuvor als Fehler bezeichnet – und damit eine neuerliche Debatte zum Pflichtdienst an der Waffe ausgelöst. Er habe damit mitnichten die Wiedereinführung ins Gespräch gebracht, sagte Pistorius nun in der Feldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf. Er habe lediglich »im Kontext einer Dienstpflicht im Allgemeinen« über die Wahrnehmung der Bundeswehr in der heutigen Gesellschaft gesprochen. »Die Wehrpflicht würde uns in den nächsten zwei, drei Jahren überhaupt nicht helfen.«