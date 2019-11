Kevin Kühnert beim Juso-Kongress Der Treiber

Als er das Wahlergebnis hört, ist mal kurz nichts zu sehen von der demonstrativen Gelassenheit, die Kevin Kühnert sonst ausstrahlt. Mehr als 88 Prozent, es ist das beste Ergebnis für einen Juso-Vorsitzenden seit 1969. Kühnert bleibt noch einen Moment lang sitzen, während die knapp 300 Delegierten im Saal stehen und jubeln. Dann nickt er, pustet die Backen auf und umarmt seinen Stellvertreter.

Er nehme die Wahl an, sagt der 30-Jährige auf der Bühne der Kongresshalle in Schwerin. Das Ergebnis gebe ihm "großen Rückenwind für alles, was jetzt kommt".

Seit zwei Jahren führt Kühnert den Nachwuchsverband der SPD. Es waren wilde zwei Jahre, woran er an diesem Tag noch mal erinnert. Als er 2017 zum Nachfolger von Johanna Uekermann gewählt wurde, waren die Jamaika-Verhandlungen gerade geplatzt. Beim SPD-Parteitag wenig später hatte Kühnert einen ersten vielbeachteten Auftritt, als er mit drastischen Worten vor einer erneuten Großen Koalition warnte.

Und jetzt? Die SPD ist immer noch in der GroKo und sie hadert immer noch damit. Kühnert ist der bekannteste Gegner des Bündnisses mit der Union - und er will jetzt mehr. Anfang der Woche verkündete er seine Kandidatur für den Parteivorstand, auch den Sprung auf einen von drei Posten des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden kann er sich vorstellen.

Seine Chancen stehen nicht so schlecht. Die Jusos haben anders als die Partei zugelegt, sind mit mehr als 80.000 Mitgliedern fast so groß wie die Grünen. Der Verband ist zu einem Machtfaktor in der SPD geworden - und dankt es Kühnert mit großer Geschlossenheit. Das zeigt sich beim Bundeskongress in Schwerin. Dafür muss der Berliner rhetorisch nicht groß auftrumpfen. Beim Juso-Treffen vor einem Jahr in Düsseldorf hatte er deutlich mitreißender gesprochen und die Delegierten schon während der Rede mehrfach von den Sitzen gerissen.

"Raus aus der neoliberalen Pampa"

Diesmal, in der riesigen Schweriner Kongresshalle, wirkt Kühnert in Teilen vor allem seiner ersten Rede nachdenklicher, bedachter. Zumindest was die eigenen Leute angeht. Er schimpft über Angela Merkel ("schwebt wie ein Geist über ihrer Partei") und spottet über Friedrich Merz ("Rocky Horror Picture Show") und Annegret Kramp-Karrenbauer.

Den Namen von Vizekanzler Olaf Scholz dagegen erwähnt er gar nicht. Nur an dessen Mitbewerberin um den Parteivorsitz arbeitet er sich einmal ab, als er Klara Geywitz' Plädoyer für Rüstungsexporte angreift. Geywitz hatte beim TV-Duell am Montag gesagt, wenn nicht Deutschland die Waffen produziere, dann würden es andere machen. "Das ist eine legitime Position", sagt Kühnert, "ich halte sie aber für Quatsch. Damit negiert sie, dass wir unsere Politik an Werten orientieren." Die Jusos lehnen Rüstungsexporte strikt ab.

Ansonsten hält Kühnert sich aber mit Angriffen auf Scholz und Geywitz zurück. Stattdessen begründet er die Juso-Unterstützung für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. "Wir stellen den Status quo infrage", ruft er. Die SPD müsse "raus aus der neoliberalen Pampa" (ein Dauerzitat von Walter-Borjans), die bleierne Schwere der GroKo hinter sich lassen und ein rot-rot-grünes Bündnis vorbereiten.

Beim Juso-Kongress soll es kein Schaulaufen des Duells um den Parteivorsitz geben. Erst am Samstag kommen Esken, Geywitz und Walter-Borjans nach Schwerin, Scholz sei terminlich verhindert, heißt es. Kühnert sieht seine Rolle als Treiber, als inhaltlicher Kritiker des Weiter-so-Kurses einer Partei, die sich seit Jahren im Niedergang befindet. "Wir wünschen uns Radikalität", sagt er und bekommt lautstarken Applaus: "Wir kommen nicht aus dem Quark, die Antworten im Koalitionsvertrag sind zu klein."

Beispiel Klimapaket: Da zeigt sich Kühnert durchaus selbstkritisch. Auch die Jusos hätten es lange versäumt, klare Antworten auf die Klimakrise zu geben. "Wir haben da was aufzuholen", sagt er. Das Klimapaket der Bundesregierung geht dem Nachwuchsverband längst nicht weit genug. Einen deutlich höheren CO2-Preis müsse es geben, eine Kompensation für die kleinen und mittleren Einkommen sowie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, fordern die Jusos. "Das wäre eine sozialdemokratische Antwort auf die Klimakrise", sagt Kühnert.

Umweltministerin Svenja Schulze hält am Freitag dagegen. "Wir haben viel mehr erreicht, als wir vor einem Jahr gedacht haben", sagt sie. Darauf könne die SPD stolz sein. Doch außer ihr scheint im Saal niemand stolz auf das Klimapaket zu sein. Schulze hält eine Standardrede, die Jusos nehmen es emotionslos zur Kenntnis.

Begeisterung unter den Delegierten weckt an diesem Tag nur Kühnert.