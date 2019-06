Der Rückzug von Andrea Nahles aus der Politik hat die SPD erschüttert. Nun wird über ihre Nachfolge diskutiert. Ein möglicher Kandidat: Kevin Kühnert. Der Juso-Chef gilt manchen Beobachtern als Hoffnungsträger der Sozialdemokraten. Doch ist er ein geeigneter Kandidat für die Parteispitze?

Diese Frage stellen sich nicht nur die Genossen, auch unsere Leser diskutieren darüber. Dabei gehen die Meinungen allerdings weit auseinander - sie reichen von Begeisterung bis zu klarer Ablehnung.

So schreibt ein Leser im SPON-Forum: "Ich würde vor Begeisterung aus den Socken hüpfen." In einem weiteren Beitrag heißt es: "Mit Kühnert kämen endlich wieder politische Visionen und frische Ideen in die SPD. Ob die jedem passen, sei dahingestellt." Und wieder ein anderer Leser fordert: "Kühnert muss endlich übernehmen."

Viele Leser sprechen dem Juso-Chef Ehrlichkeit und frische Ideen zu. Kühnert habe die Intelligenz und Eloquenz, um die Partei zu führen, heißt es beispielsweise. "Warum also nicht Kühnert," fragt ein Leser, schließlich habe die SPD ohnehin nichts zu verlieren. Kühnerts Art würde den Sozialdemokraten guttun, die hätten nämlich bereits seit Längerem ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Mehrere Leser sprechen sich zudem für eine Doppelspitze aus und rätseln darüber, wer mit Kühnert gemeinsam künftig die SPD führen sollte. Eine Frau sollte es wohl sein, darüber herrscht große Einigkeit. Andere fürchten, dass der Juso-Chef sich bei der derzeitigen Lage der Partei nicht lange im Amt halten könnte, und warnen davor, ihn "zu verbrennen".

"Als SPD-Mitglied und Fan von Kevin fände ich es nicht sehr schlau, den Mann als Nächstes zu verbrennen. So lange sich in der Struktur nix ändert, nutzen ausgetauschte Gesichter nix" heißt es beispielsweise in einem Beitrag. An anderer Stelle wird Kühnert als "Reserve für die SPD" bezeichnet, die die Partei sich so lange wie möglich aufsparen sollte.

"Bloß nicht!"

Doch es gibt auch kritische Stimmen zu Kühnert - und eindeutige Ablehnung. "Bloß nicht", schreibt ein Leser. Zwar habe Kühnert sicher politisches Talent, momentan allerdings kämen von ihm und den Jusos vor allem realitätsferne Ideen. Als Beispiel wird die Kollektivierung von BMW genannt.

Auch wird bezweifelt, ob Kühnert schon bereit sei, um die Partei zu führen. "Ich rate allen, die in dieser Frage mitentscheiden, einen nüchternen Blick auf die Ausbildung und bisherige Lebensleistung des jungen Mannes zu werfen", schreibt ein Forumsnutzer und bezweifelt, dass Kühnert die nötige Reife hat, um die Verantwortung für die Partei zu übernehmen.

In vielen Kommentaren wird kritisiert, dass der Juso-Chef keinen Studienabschluss besitzt, auch sein Alter wird von einigen als Gegenargument für eine mögliche Nahles-Nachfolge genannt.

Manche Foristen bezeichnen Kühnert als Traumtänzer und Studienabbrecher. Seine Ideen seien keineswegs neu, sondern hundert Jahre alt und hätte bisher auch schon nicht funktioniert, schreibt ein Leser.

Andere werfen die Frage auf, welche Rolle Kühnert beim Nahles-Abgang gespielt haben könnte. So heißt es in einem Kommentar, der Juso-Chef habe monatelang am Stuhl der nun zurückgetretenen Partei-Chefin gesägt. Manch einer gibt Kühnert eine Mitschuld am schlechten Zustand der SPD. Andere sind der Meinung, dass die SPD ohnehin nicht mehr zu retten sei.

