Kevin Kühnert ist im Amt als Juso-Vorsitzender für weitere zwei Jahre bestätigt worden. Der 30-jährige Berliner trat auf dem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation in Schwerin ohne Gegenkandidat an und erhielt mit 264 von 298 knapp 88,6 Prozent der Stimmen. Damit verbesserte er das Ergebnis seiner ersten Wahl 2017, als ihm knapp 76 Prozent der Delegierten das Vertrauen ausgesprochen hatten.

Kühnert gilt als Kritiker der Großen Koalition in Berlin. Unter dem Applaus der rund 300 Delegierten bekräftigte er seine Ambitionen auf einen Sitz im neuen SPD-Bundesvorstand. "Wir haben gesagt, dass wir Verantwortung in der SPD übernehmen wollen. Wir möchten, dass sie sich verjüngt und dass sie vielfältiger wird. Davon ist bisher noch nicht so fürchterlich viel zu sehen", konstatierte Kühnert. Doch ließ er offen, ob er - wie zuvor in Interviews geäußert - einen der einflussreichen Stellvertreterposten anstrebt.

Kühnert bekräftigte die Unterstützung der Jusos für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Mit der Positionierung für das linke Bewerber-Duo solle der Status Quo der SPD und der Status Quo der großen Koalition infrage gestellt werden. "Wir wollen, dass die SPD aus der neoliberalen Pampa rauskommt und das glaubwürdig auch mit Gesichtern unterfüttert", sagte Kühnert.

Seitenhieb gegen Kramp-Karrenbauer: "Piefig, unterwürfig, erpresserisch"

Er sprach sich dafür aus, bereits jetzt in Gesprächen ein rot-rot-grünes Bündnis vorzubereiten. Es gelte, "die bleierne Schwere der ewig dauernden großen Koalition zu überwinden". Die auf Länderebene schon erprobte rot-rot-grüne Koalition sei auch auf Bundesebene wünschenswert, weil sich damit die aktuelle politische Blockade lösen lasse. Zweimal habe es in den zurückliegenden 15 Jahren rot-rot-grüne Mehrheiten gegeben, die zweimal aber sträflich nicht genutzt worden sei. "Wir wollen, dass diese Mehrheiten wieder entstehen. Aber wir haben dann nur noch diesen einen Schuss frei", sagte Kühnert.

Seine ganze Abneigung für die Große Koalition zeigte Kühnert in einem Seitenhieb gegen die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Zunächst zitierte er quasi wörtlich aus der Rede der Verteidigungsministerin vom parallel stattfindenden CDU-Parteitag: "Wenn Ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit Euch gehen will, nicht der Weg ist, den Ihr für den richtigen haltet: Dann lasst es uns heute aussprechen, dann lasst es uns heute auch beenden." Nur um dann anzufügen: "Ich bin saufroh und glücklich, nicht solche piefigen, unterwürfigen und erpresserischen Worte an meinen Verband richten zu müssen."

Kramp-Karrenbauer hatte zum Ende ihrer Parteitagsrede überraschend die Vertrauensfrage gestellt. Die CDU-Delegierten reagierten darauf mit minutenlangem Applaus im Stehen. SPIEGEL-Redakteur Markus Feldenkirchen bezeichnet das in seiner Video-Analyse vom Parteitag als "die müdesten Standing Ovations seit der Erfindung von Standing Ovations".